Zonguldak İçin Yoğun Kar Uyarısı Geldi! 2025 Zonguldak’a Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Zonguldak, Ereğli, Devrek, Çaycuma ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak için yeni hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Zonguldak'ta kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı.
Zonguldak Hava Durumu | Yağışlı Günler Başlıyor
Yeni haftayla birlikte Zonguldak, yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 18-22 Şubat haftasında Zonguldak ve ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde yağış görülmesi beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde yağışlı hava etkisini artıracak.
19 Şubat Çarşamba günü merkezde başlayan kar yağışı, Zonguldak son dakika hava durumu verilerine göre 22 Şubat Cumartesi gününe kadar etkili olacak.
Zonguldak'ta Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?
Zonguldak'ta 19 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Zonguldak'ta gece hava sıcaklığının -5°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.
Zonguldak İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Zonguldak için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Zonguldak hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°
Yarın için Zonguldak hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°
20 Şubat 2025 Perşembe Zonguldak hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°
21 Şubat 2025 Cuma Zonguldak hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°.
22 Şubat 2025 Cumartesi Zonguldak hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°
Zonguldak İçin 5 Günlük Hava Durumu
Kaynak: Haber Merkezi