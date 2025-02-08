Helen Yayı Nedir, Nerede ve Ne Zaman Etki Gösterir? Helen Yayı’nın Tektonik Özellikleri Nelerdie? Helen Yayı Depremleri...

Helen Yayı, Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük bir tehdit oluşturan, aktif bir tektonik fay hattıdır. Özellikle geçmişte yaşanan yıkıcı depremlerle gündeme gelen bu bölge, son dönemde Kahramanmaraş depreminin ardından yeniden araştırılmaya başlandı. Uzmanlar, Helen Yayı’nda yakın zamanda bir hareketlenme olabileceğini ve bunun büyük bir deprem riski taşıdığını belirtiyor. Peki, Helen Yayı nedir, hangi bölgeleri tehdit eder ve geçmişte hangi büyük depremler meydana gelmiştir? İşte bu soruların yanıtları ve Helen Yayı ile ilgili önemli bilgiler...

Helen Yayı Nedir, Nerede ve Ne Zaman Etki Gösterir?

Helen Yayı, özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük bir tehlike oluşturan aktif bir fay hattıdır. Geçmişteki yıkıcı depremlerle gündeme gelen Helen Yayı, son dönemde Kahramanmaraş depreminin ardından tekrar araştırılmaya başlandı. Uzmanlar, bu fay hattında yakın zamanda bir hareketlenme olabileceğini ve bunun büyük bir depreme yol açabileceğini düşünüyor. Eğer bu hareketlenme gerçekleşirse, Ege ve Akdeniz kıyıları büyük risk altında olabilir. Peki, Helen Yayı nedir, nasıl bir tehdit oluşturur ve bu hattaki depremler ne zaman gerçekleşti? İşte detaylar...

Helen Yayı Nedir ve Nerede Bulunur?

Helen Yayı (Girit Yayı), Afrika Levhası'nın Ege Denizi altına dalış yaptığı bir alanda bulunan aktif bir tektonik yapıdır. Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlayıp, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye-Burdur Fay hattına bağlanan Helen Yayı, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki birçok bölgeyi tehdit etmektedir. Bu fay hattı, çok geniş bir alana yayılmakta ve üzerinde sıkça büyük depremler meydana gelmektedir. Ayrıca, Helen Yayı, Akdeniz'in suları ile birleşerek Ege Denizi'ni oluşturmuş ve burada volkanik faaliyetlere neden olmuştur.

Helen Yayı'nın Tektonik Özellikleri

Helen Yayı, Afrika Levhası'nın kuzeye doğru hareketiyle oluşan bir yapıdır. Bu hareketle, Akdeniz tabanı sıkışmakta ve Helen Yayı boyunca kuzeydeki Avrasya tabanı altına dalmaktadır. Yılda 23 mm hızla batıya hareket eden Anadolu Levhası ve 35 mm hızla Afrika Levhası'nın üzerine binmesiyle bu bölgedeki gerilmeler büyük depremlere yol açmaktadır. Ayrıca, bu hareketlenme, Batı Anadolu'yu aktif bir deprem bölgesi haline getirmektedir. Helen Yayı, zaman zaman büyük depremler ve tsunamiler oluşturma potansiyeline sahiptir.

Helen-Kıbrıs Yayı Üzerindeki Yıkıcı Depremler

Helen Yayı üzerinde bugüne kadar birçok büyük deprem gerçekleşmiştir. İşte bazı önemli depremler:

1741 Rodos Depremi

1922 Karpathos Depremi

1926 Rodos Depremi (Ms: 7.0)

1957 Fethiye Depremi (Ms: 7.2)

1969 Kastellorizo Depremi (Ms: 6.3)

2009 Girit Depremi (Ms: 6.2)

2020 Girit Depremi (Mw: 6.4)

Bu depremler, Helen Yayı'nın aktif olduğunu ve bölgede büyük sismik hareketlerin meydana gelebileceğini göstermektedir. Uzmanlar, bu bölgedeki aktif tektonik hareketlerin yakın gelecekte büyük bir deprem yaratma potansiyeline sahip olduğunu vurgulamaktadır.

Helen Yayı, Ege ve Akdeniz kıyıları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Fay hattındaki hareketlenme, bölgedeki yerleşim yerleri ve altyapılar için büyük risk taşımaktadır. Geçmişteki yıkıcı depremler bu tehlikeyi gözler önüne sererken, uzmanlar bu konuda sürekli olarak uyarılarda bulunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi