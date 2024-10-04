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Hizbullah: İsrail ordusuna saldırılar düzenlendi, askerlerden ölen ve yaralanan var

Hizbullah: İsrail ordusuna saldırılar düzenlendi, askerlerden ölen ve yaralanan var
Hizbullah, düzenledikleri saldırılarda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.Hizbullah’ın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Melkiye bölgesinde Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığını ve tankın yandığını bildirdi.

Tankın içerisindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.

İsrail'in kuzeyinde Hayfa yakınlarında bulunan Krayot bölgesi ve Kiryat Şimona'daki roket rampalarının ve topçu mevzilerine de saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras kasabasında da İsrail ordusuna ait "askeri araçlar ve askerlerden oluşan bir gücün hedef alındığını" belirtilen açıklamada, olayda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Hizbullah, İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinin yanı sıra kuzeydeki Karmiel ve Sasa bölgelerinin de hedef alındığını kaydetti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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