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İşgalci İsrail, Lübnan’ın Sur bölgesinde bir evi vurdu

İşgalci İsrail, Lübnan’ın Sur bölgesinde bir evi vurdu
İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Sur bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Bint Cubeyl bölgelerine yönelik saldırılarının gece boyunca sürdüğünü bildirdi.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki 8 kasabaya hava saldırısı düzenledi. Sur'daki El-Bazuriye kasabasına düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Öte yandan bazı kasabalar ise İsrail ordusunun topçu bombardımanı ve ağır makineli tüfek atışlarının hedefi oldu.

NNA, Hizbullah'ın dün 6 kez İsrail unsurlarını roketlerle hedef aldığını açıkladığı Marun er-Ras'ta, bir İsrail askeri aracının devrildiğini, bazı İsrail askerlerinin yaralandığını belirtti.

⁠⁠⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 50 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 50 kişi öldü, 13 bin 658 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 553 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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