New York’un Belediye Başkanı Mamdani Kur’an-ı Kerim ile yemin edecek

New York’un seçilmiş ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yeni yılın ilk günü düzenlenecek törenlerde kent tarihinde bir ilke imza atarak, Kur’an-ı Kerim üzerine yemin edecek.

Mamdani, biri özel diğeri kamuya açık olmak üzere düzenlenecek iki ayrı yemin töreninde de Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek, New York tarihinde bunu yapan ilk belediye başkanı olacak.

Özel yemin töreninde iki ayrı Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmesi beklenen Mamdani, kamuya açık yemin töreninde ise üçüncü bir Kur'an-ı Kerim kullanacak.

Mamdani'nin yemin ederken kullanacağı ilk iki Kur'an-ı Kerim'in dedesi ve büyükannesine ait olduğu, üçüncüsünün ise New York Halk Kütüphanesi koleksiyonunda yer alan ve 18 ila 19'uncu yüzyıla ait el yazması bir Kur'an-ı Kerim olduğu belirtildi.

New York'taki belediye başkanlığı seçimlerinden zaferle çıkarak tarihe geçen 34 yaşındaki Mamdani, törenlerin ardından resmen New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak görevine başlayacak.

Kaynak: AA