Soykırımcı İsrail’in hapishanesinde Filistinli bir tutuklu “şüpheli koşullar’’ altında hayatını kaybetti
Filistinli bir tutuklunun, İsrail’e ait bir hapishanede “şüpheli koşullar“ altında yaşamını yitirdiği bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Necef Çölü'ndeki Rahat kasabasından Hasan İsa el-Kaşaile İsrail ordusuna bağlı Bi'ru's-Seba (Beerşeba) Hapishanesi'nde hayatını kaybetti.
İsrail hapishanesinde 13 aydan uzun süredir tutulan Kaşaile'nin 6 ay sonra tahliye edilmesi planlanıyordu.
Öte yandan İsrail Hapishaneler İdaresinden bugün yapılan açıklamada, ülkedeki hapishanelerden birinde tutulan "Filistinli bir idari tutuklunun” hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Ölümün sebeplerini incelemek üzere iç soruşturma ekibi oluşturulduğu ve yürürlükteki prosedürlere uygun şekilde polisin bilgilendirildiği ileri sürülen açıklamada, ilk bulgulara göre ölümün büyük olasılıkla "tıbbi nedenlerden" kaynaklandığına işaret edildi.
Olayın koşulları ya da tutuklunun ölümünden önceki sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”