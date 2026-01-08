GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Terör örgütü YPG’nin Halep’teki saldırılarında 7 kişi öldü 52 kişi yaralandı
Suriye’de terör örgütü YPG’nin Halep kentine 6 Aralık’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğü, 52 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Suriye resmi haber Ajansı SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri kentteki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Saldırılarda, büyük çoğunlu sivil olmak üzere 52 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

