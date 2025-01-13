Doğum Yardımı ve Aylık Çocuk Yardımları Artırıldı! 2025 Doğum ve Çocuk Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki aile yapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir dizi ekonomik desteği duyurdu. Evlilik desteğiyle birlikte doğum ve çocuk yardımları da önemli ölçüde artırılıyor. İşte detaylar:

Doğum Yardımı ve Aylık Çocuk Yardımları Artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 doğum ve çocuk yardımı desteğini açıkladı. İlk çocuk için 5 bin TL tek seferlik doğum yardımı yapılacak. Ayrıca, ikinci çocuğa her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5.000 TL çocuk yardımı verilecek. Bu yardımlar, hiçbir koşul aranmaksızın annelerin banka hesaplarına yatırılacak.

Yeni Evleneceklere 150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği müjdesi verdi. 150 Bin TL'ye kadar verilecek bu kredi, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanacak. Evlilik kredisi başvuruları e-Devlet ve Aile Bakanlığı il müdürlükleri üzerinden yapılabilecek. Evlilik kredisi şartları hakkında detaylı bilgi almak için başvurular, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden yapılabiliyor.

Aile ve Gençlik Fonu Nedir?

Aile ve Gençlik Fonu, Türkiye'deki aile yapısını desteklemek ve güçlü bir nüfus yapısı oluşturmak amacıyla oluşturulmuş bir finansman mekanizmasıdır. Bu fon, evlenme, çocuk yardımları ve aile destek projeleri için kullanılıyor.

2025 Doğum ve Çocuk Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı başvurusu, doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde e-Devlet üzerinden veya ilçe nüfus müdürlüklerinden yapılabiliyor. Çocuk yardımları, doğrudan ailelerin banka hesaplarına yatırılacak.

Aile ve Genç Nüfus Desteği Neden Önemli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin doğurganlık oranının 1,51'e düştüğünü ve nüfus artış hızının yavaşladığını belirterek, bu desteğin ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı. "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir aile yapısı şart" diyerek, aile yapısının güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.