EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ | 4A emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2025? Tahsis numaralarına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş ödeme tarihleri...

Emekli maaşlarının ödeme tarihleri, SSK ve Bağ-Kur kapsamında maaş alan emekliler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Mart ayı itibarıyla emeklilerin maaşlarının ne zaman ödeneceği ve ödeme tarihleri en çok araştırılan konulardan biri oldu. İşte 2025 Mart ayında SSK ve Bağ-Kur (4A, 4B) emekli maaşlarının ödeme tarihleri...

SSK ve Bağ-Kur (4A, 4B) emekli maaşı ödeme tarihleri, Mart ayında emekliler tarafından yakından takip ediliyor. 15,6 milyon emekli için maaş ödemeleri 17 Mart'ta başlamışken, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı da merak ediliyor. İşte, emeklilerin Tahsis numarasına göre belirlenen maaş ödeme tarihleri... 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Emekli maaşı ödeme günleri şöyle: Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor. 4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar. 4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır. Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar. Kaynak: Haber Merkezi

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