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81 ilde “ÇENGEL-11’’ operasyonu! 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi

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81 ilde “ÇENGEL-11’’ operasyonu! 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik "Çengel-11” operasyonları düzenlendi.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Ayrıca, sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen 85 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

Sahte alkol üretiminin, vatandaşların sağlığını tehdit ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu tür faaliyetlere karşı mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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