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AKOM DUYURDU | Konya’da kanalizasyon çalışması! 4 sokak trafiğe kapatılacak

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AKOM DUYURDU | Konya’da kanalizasyon çalışması! 4 sokak trafiğe kapatılacak
Konya’nın İhsaniye Mahallesi Müneccimbaşı Sokak’ta gerçekleştirilecek kanalizasyon arıza çalışması nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik düzenlemesi yapılacak. İşte detaylar...

Çalışmalar 1 Şubat Cumartesi günü başlayacak ve 2 Şubat Pazar günü sona erecek.

Kanalizasyon arıza çalışmaları nedeniyle Müneccimbaşı Sokak'ta trafik akışı saat 21.00 itibarıyla kısıtlanacak.

4 sokak trafiğe kapatılacak!

İlk aşamada sokağın yalnızca bir şeridi kapanacak, ancak saat 00.00 itibarıyla tüm sokak trafiğe kapatılacak.

Çalışmalar, 2 Şubat Pazar günü sabah saat 08.00'da tamamlanacak.

Çalışmalar sırasında şu çıkışlar kapalı olacak:

- Çinili Sokak - Müneccimbaşı Sokak çıkışı

- Abdül Ezelpaşa Caddesi - Müneccimbaşı Sokak çıkışı

- Hüsnü Aşk Sokak - Müneccimbaşı Sokak çıkışı

- Başarbeyler Sokak - Müneccimbaşı Sokak çıkışı

Trafik akışı alternatif güzergâhlardan sağlanacak. Sürücüler, trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarılmaktadır.

Sürücülere uyarı!

Bu önemli çalışma nedeniyle, Müneccimbaşı Sokak çevresinde seyahat edecek sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmaları ve belirtilen trafik işaretlerine uymaları bekleniyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #AKOM

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