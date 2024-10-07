Anadolu Medya Grup Vakfı’ndan Kutan’a başsağlığı mesajı

Anadolu Medya Grup Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, siyaset adamı Recai Kutan'ın vefatı nedeni ile bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Recai Kutan'ın özel ve siyaset hayatının örnek alınacak güzellikte olduğunu belirten Özer, "Kutan iyi bir insan, iyi bir politikacı, iyi bir devlet adamıydı” dedi.

Recai Kutan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren ANMEG Vakfı Başkanı Ahmet Özer, Kutan'ın hayatını davasına adadığını ifade etti. Özer mesajında, " Recai Kutan bir dava adamıydı. Milli Görüş Hareketinin önde gelen isimlerindendi. Onun hayatı davası, davası ise hayatıydı. Biz onu günlük hayatımızda da davaya hizmet faaliyetlerimizde de hep örnek aldık. Beyefendi bir kişilik, saygın bir baba, değerli bir büyük olarak gördük. Günümüz siyasetinin onun gibilere ihtiyacı var. Türkiye siyaseti bugün büyük bir değerini kaybetti. Yeri doldurulamaz bir kişilikti. Siyaset çizgisinde zikzakları olmayan bir devlet adamıydı. Devlete sadakat, millete hizmet anlayışının sarsılmaz temsilcilerindendi. Recai Kutan Ağabeye Allah'tan rahmet, dava arkadaşlarına ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” görüşlerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi