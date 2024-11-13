Antalya’da 3 kardeş evde ölü bulundu

Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
Detaylar gelecek...
Kaynak: DHA
Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
Detaylar gelecek...
Kaynak: DHA
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