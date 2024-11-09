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Babasının köy bakkalı 30 yıl önceki haliyle duruyor

Babasının köy bakkalı 30 yıl önceki haliyle duruyor
Iğdır’ın bir dağ köyünde 84 yıl önce açılan bakkaldan, vefat eden babasının hatırasını saklı tutmak için oğlu tarafından 30 yıldır satış yapılmıyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyünde 13 çocuk babası Nazar Ali Yenigün, askerlik dönüşü 1940'ta önce bakkal sonra farklı işlere çevirdiği iş yerini oğlu 60 yaşındaki Çetin Yenigün ile 1993'e kadar işletti.

Yenigün, 1940 yılında askerden dönen babasının kurduğu işletmeden son 30 yıldır hiçbir malzeme satmadığını söyledi.

Babasının köy bakkalı 30 yıl önceki haliyle duruyor

Köyde bakkal olarak açılan işletmenin sonraları manifaturaya çevrildiğini ve 84 yıl bölge köylere hizmet verdiğini dile getiren Yenigün, 1993'te babasının vefatının ardından burasını kapattığını anlattı.

İş yerinin kilidini son olarak açan Yenigün, ömrü yettiği sürece bu hatırayı devam ettireceğini anlattı.

Yenigün'ün 30 yıldır muhafaza ettiği iş yerinde dönemin gazetelerinden ayakkabıya, okul önlüğünden takım elbiseye, saatlerden çoraplara kadar birçok ürün bulunuyor.

"İhtiyaca göre ne varsa satmaya başlamış"

İş yerini 30 yıldır bir daha satış yapmak için açmadığını ifade eden Yenigün, "Babam ticarete atılmış, bakkal sonra manifatura daha sonra ihtiyaca göre ne varsa satmaya başlamış. Bölgede dağ köylerinden gelen müşterinin her ihtiyacına göre hırdavat, tekstil, tuhafiye ve benzeri ürünleri satmaya başladık." dedi.

Babasının köy bakkalı 30 yıl önceki haliyle duruyor

Gaziler köyünün eskiden "nahiye" olduğunu ve 30 köyün buraya bağlı olduğunu aktaran Yenigün, köyün konumu gereği de eskiden bölgedeki bütün civar köylerde yaşayanların sürekli kendilerine gelip alışveriş yaptıklarını belirtti.

Baba hatırası iş yerinin kendilerinde ayrı bir öneminin olduğunu vurgulayan Yenigün, "Babam rahmetli olduktan sonra dükkanı alışverişe kapattım ve eşyalara da dokunmadım, satış yapmadım. Babamın hatırası olarak saklıyorum. Ara sıra açıp eskileri yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

  • #Iğdır #Alışveriş

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