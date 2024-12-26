GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Bakan Bolat Dünya Türk İş Konseyi toplantısına katıldı

Bakan Bolat Dünya Türk İş Konseyi toplantısına katıldı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Türk iş dünyasını bir araya getiren DTİK toplantısına katıldı. Toplantıya dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolat, "Toplantıda farklı sektörlerde faaliyet yürüten yurt dışındaki Türk iş dünyamızın çalışmaları, talep ve beklentileri hakkında bilgi aldık. Kuzey Makedonya'da bankacılık, sigortacılık, eğitim, sağlık, inşaat, yenilenebilir enerji, tarım, hayvancılık, gıda, tekstil, konfeksiyon ve turizm gibi birçok farklı sektörde başarıyla faaliyet gösteren Türk firmalarımız ikili ilişkilerimizin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Kuzey Makedonya'da olduğu gibi dünyanın çeşitli noktalarında, ülkemizi küresel ekonominin dinamik aktörlerinden biri haline getirme gayesiyle çalışmakta olan Türk şirketlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER