Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye'deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğumuzu söyledi.
Suriye'de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, ülkemize ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceğimizi belirtti.
Bakan Fidan ayrıca, Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail'in verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtti. Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.
Görüşmede Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da görüşüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
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