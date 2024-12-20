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Bakan Fidan Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Bakan Fidan Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ankara’da bir araya geldi.

Bakan Fidan, Ankara'da Alman mevkidaşı Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan görüşmede Suriye'deki geçiş döneminin Suriyelilerin öncülüğünde düzenli ve kapsayıcı şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığının ortadan kaldırılmasının ve İsrail'in saldırganlığına karşı durulmasının elzem olduğunu kaydetti. 

Görüşmede; Suriye'ye yönelik yeniden inşa çabaları ve kapsamlı insani yardım programlarının eş zamanlı yürütülmesine ihtiyaç olduğunun da altı çizildi.

Bakan Fidan'ın gündeminde Gazze'de yaşanan katliam da vardı. Fidan, Uluslararası toplumun, zulmün sona ermesi için İsrail üzerinde baskı kurması gerektiği mesajını yineledi.

Kaynak: AA

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