Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan ve Sergey Lavrov, telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan ve Sergey Lavrov, telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA
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