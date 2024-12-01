Bakan Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'ın, mevkidaşı Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'ın, mevkidaşı Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
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