Bakan Güler Irak İçişleri Bakanı Şammari ile bir araya geldi

Bakan Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Şammari'yi, Bakanlık kapısında karşıladı.
Türk ve Irak bayrakları önünde fotoğraf çektiren Güler ve Şammari'nin görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Bakan Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Şammari'yi, Bakanlık kapısında karşıladı.
Türk ve Irak bayrakları önünde fotoğraf çektiren Güler ve Şammari'nin görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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