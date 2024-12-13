Bakan Kurum: 1 milyon depremzede yeni yıla yeni yuvalarında girecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yıl sonuna kadar konutları teslim edilen aile sayısını 202 bine çıkaracaklarını belirterek, “Bu da yaklaşık 1 milyon depremzede kardeşimizin, ailemizin yeni yıla sıcak, sağlam, güvenli yuvalarında gireceği anlamına geliyor.“ dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesi kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasının başında deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değindi. Kurum, "Şu an deprem bölgesinde 11 ilde 14 milyon vatandaşımızın etkilendiği bu depremde yeni yuvasında yaşayan 155 binden fazla ailemiz var. İnşallah yılbaşında, yani 20 gün sonra da bu sayıyı 202 bine çıkaracağız. Bu da yaklaşık 1 milyon depremzede kardeşimizin, ailemizin, evladımızın, çocuğumuzun, yeni yıla sıcak, sağlam, güvenli yuvalarında gireceği anlamına geliyor." dedi.

Bakanlık görevi boyunca yaşanılan her afette bölgeye gittiğini ve vatandaşların sorunlarını dinlediğini ve çözüm bulmaya gayret gösterdiğini anlatan Kurum, bölgede anahtarlarını alarak yeni konutlarında yaşayanların mutluluğuna işaret etti.

"İzmir bizim kıymetlimizdir, İzmir bizim güzel İzmir'imizdir"

Deprem bölgesinde çalışan, emek veren işçi, mühendis ve mimarlara teşekkür eden Kurum, "Buradaki gayretlerimizi, projelerimizi, çalışmalarımızı bize soruyorsunuz biz anlatıyoruz. Madem tatmin olmuyorsunuz o zaman gidin oradaki vatandaşımıza sorun, belediye başkanlarımıza sorun. Emin olun ben sizden daha fazla onlarla görüşüyorum. Televizyona çıkıp anlatıyorlar, orada neler yaptığımızı nasıl mücadele ettiğimizi milletimizle paylaşıyorlar. Hepsiyle de uyum içinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İzmir Körfezi'ne ilişkin Kurum, "Bizim İzmirli kardeşlerimize olan sevgimizi kimsenin sorgulamasına müsaade etmeyiz. İzmir Kurtuluş destanının yazıldığı şehirdir, şehitler yurdu, kahramanlar otağıdır. Bu yüzden İzmir bizim kıymetlimizdir, İzmir bizim güzel İzmir'imizdir." dedi.

Kurum, İzmir'de yaşanan depremde de yaraların sarıldığını ve verdikleri sözlerin tutulduğunu anımsattı.

"Milletimize yuvalarını söz verdiğimiz şekliyle verdik, eksikleri de gidereceğiz"

Konya'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Kurum, "Konya'da Mevlana Meydanı'ndan başladık, çıkışına kadar hemen hemen her yerde bizim izimizi görebilirsiniz. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız ile uyum içinde yaptık ve hem sosyal konut hem de kentsel dönüşüm projelerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, Siirt'teki kentsel dönüşüm projesini de diğer illerde olduğu gibi yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Ocak ayında ihalesini inşallah gerçekleştiriyor olacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, Erzincan Üzümlü Konutlarının teslimini de yaptıklarını dile getirerek, "Terör olayları sebebiyle konuşmamda bahsettim. Burada eksik olan bizim nezdimizde bekleyen bir iş varsa, ki burada da bütün illerde aynı anlayışla yaptık. Milletimize güzel yuvalarını söz verdiğimiz şekliyle verdik. İnşallah eksikleri de gidereceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, bütçenin millete, devlete ve ülkeye hayırlı olması temennisini yineledi.

Kaynak: AA