Bakanlar Fidan ve Güler bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile bir araya geldi" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile bir araya geldi" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.
Kaynak: DHA
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