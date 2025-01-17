Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, hakkında “rüşvet ve suç örgütüne üye olmak“ suçlarından soruşturma yürütülen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Akpolat'ın geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

23 şüpheli tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret Başkanı Önder Gedik ile Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklanmıştı.

Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi