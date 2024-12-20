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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye halkına mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye halkına mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 61 yıllık Baas rejimini devirerek büyük bir zafer kazanan Suriye halkı için mektup kaleme aldı. Erdoğan mektubunda, “Türkiye ve Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır“ dedi. Cumhurbaşkanı’nın mektubu, Suriyelilere ulaştırılmak üzere 75 bin yardım kolisine yerleştirilerek Ankara’dan Suriye’ye gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Suriyeliler için hazırlanan 75 bin gıda kolisinin içine yerleştirildi. Arapçaya çevrilen mektuplar tırlarla birlikte Ankara'dan yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaleme aldığı mektupta Suriyelilere bu ifadelerle seslendi:

"Aziz Kardeşlerim, Türkiye ve Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek büyük bir destan yazdınız. Zulme ve zalime asla boyun eğmediniz. Yeise kapılmadınız. İlk günden itibaren hep 'Allah büyüktür' dediniz, 'O Rahman ve Rahim olandır' dediniz, 'O alemlerin Rabbi'dir' dediniz; yalnız O'na güvendiniz, yalnız O'ndan yardım dilediniz. Düştüğünüz yerden daha güçlü tekrar ayağa kalktınız. Böylece nesilden nesile gururla anlatılacak muhteşem bir kahramanlık hikayesine imza attınız. Unutmayınız, 'Men sabera, zafera.' Sabreden mutlaka zafere ulaşır. 'Yenilgi yenilgi büyüyen' bu şanlı zaferin asıl sahibi sizlersiniz. Sizleri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zaferiniz hayırlı, mübarek olsun diyorum.

Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların, engellerin üstesinden Allah'ın yardımıyla birlikte geleceğiz. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir; inşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır.

Ecdadımızın emanetine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu ikramını kabul etmeniz dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Kaynak: AA

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