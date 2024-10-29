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Devlet erkanı Cumhuriyet Bayramı töreni için Anıtkabir’de

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Devlet erkanı Cumhuriyet Bayramı töreni için Anıtkabir’de
Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Anıtkabir’deki törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Bugün 29 Ekim...

Cumhuriyetimizin 101'inci kuruluş yıl dönümü.

Bu kapsamda törenlerin merkezi Ankara'da Anıtkabir...

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Törenler için devlet erkanı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Anıtkabir'e çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında mozoleye çelenk koyan Erdoğan, burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, deftere yazdığı

"Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum.

Bu vesile ile zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Bölgemizde sınırların 1 asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşı ile çizilmek istendiği dönemde, vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz.

Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu, bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde muazzez yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun." mesajını da okudu.

Erdoğan, Anıtkabir'den ayrılırken vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

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