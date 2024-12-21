Erzurum Palandöken’de çığ düştü! Milli sporcu hayatını kaybetti

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü. Erzurum Valisi Çiftçi tarafından yapılan açıklamada, 3 sporcunun yaralandığı 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi.
İlk gelen bilgilere kar altında 3 kişinin kurtarıldığı 2 kişinin çığ altında kaldığı öğrenildi.
VALİ ÇİFTÇİ ACI HABERİ VERDİ
Erzurum Valisi Çiftçi yaptığı açıklamada bir milli sporcunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Çiftçi 3 sporcunun da hafif yaralandığını belirtti.
Kaynak: İHA