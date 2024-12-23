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Helikopter kazası kurbanlarına veda: Antalya’da gözyaşları sel oldu

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Helikopter kazası kurbanlarına veda: Antalya’da gözyaşları sel oldu
Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşanan helikopter kazasında yaşamını yitirenler bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kazada can veren sağlık çalışanları için Antalya’da tören düzenlendi. Törene katılan acılı aile yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitirenler için Antalya'da tören düzenlendi.

Helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren sorumlu pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal'ın Antalya'ya getirilen naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkililerce alındı.

Türk bayrağına sarılı cenazeler, tören için Antalya Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki helikopter acil iniş pistine getirildi.

Burada düzenlenen törende, sağlık çalışanlarının öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılan aileleri, gözyaşı döktü.

Tamer Gönül'ün cenazesi törenin ardından memleketi İzmit'e gönderildi, Dr. Cengiz Coşkun ve Selçuk Saykal'ın ise Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Muğla'dan memleketi Mersin'e gönderilen Bayram Çiçek'in cenazesinin de Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.



NE OLMUŞTU?

Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına dün çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

Cenazeler, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Antalya ve Mersin'e gönderilmişti.

Kaynak: DHA

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