İsrail’in saldırıları ve Orta Doğu’daki gelişmeler Meclis gündeminde
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail’in saldırıları ve Orta Doğu’daki gelişmeler konusunda TBMM Genel Kurulu’nu bilgilendirecek.
TBMM Genel Kurulu haftalık çalışmasına bugün başlayacak. Genel Kurulun bu oturumunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda milletvekillerini bilgilendirecek.
Orta Doğu'da savaş riski
Bakanlar Fidan ve Güler, TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında milletvekillerini, İsrail'in saldırıları, çatışmaların yayılması ve Orta Doğu'daki savaş riski konusunda bilgilendirecek.
Oturumun kapalı yapılıp yapılmamasına birleşimin açılmasının ardından karar verilecek. Fidan ve Güler'in, Genel Kurulu bilgilendireceği oturumun kapalı gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Bu oturumun kapalı yapılmasına karar verilmesi halinde Genel Kurul salonuna dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Ayrıca Genel Kurul salonunun yanında bulunan odalar da oturum süresince boşaltılacak ve kapalı tutulacak.
Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından kapalı oturum sona erecek, Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.
Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.
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