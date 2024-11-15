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İstanbul’da mide bulandıran olay! Cani anne bebeğini tiner içirerek öldürdü

İstanbul’da mide bulandıran olay! Cani anne bebeğini tiner içirerek öldürdü
Esenler’de 2 yaşındaki bebeğinin biberonuna tiner koyup içirerek ölümüne sebep olan anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da mide bulandıran bir olay yaşandı.

Kırıkkale'de yaşayan Dilek Ç., Y.E. isimli bir şahısla birliktelik yaşadı.

23 yaşındaki Dilek Ç., bu ilişkiden evlilik dışı bir bebek dünyaya getirdi.

Y.E.'nin çocuğu ve anneyi terk edip gitmesinin ardından Dilek Ç., İstanbul'a akrabalarının yanına geldi.

EVLİLİK DIŞI DOĞURDUĞU BEBEĞİNE TİNER İÇİRDİ

Olay günü Bağcılar'da bir parkta olan anne Yunus Emre Ç. isimli bebeğin biberonuna tiner koydu.

2 yaşındaki Yunus Emre Ç., biberondaki tineri içti.

Anne, bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti.

2 AY SONRA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Bebek evde fenalaşınca Fatih'te bir hastaneye götürüldü.

Yoğun bakımda 2 ay kalan çocuk, dün hastanede hayatını kaybetti.

"BUNALIMA GİRMİŞTİM"

Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri, anne ve babayı gözaltına aldı.

Polis merkezinde yapılan sorguda annenin, çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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