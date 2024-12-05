“Konum paylaşan esnaf vergi verecek’’ iddialarına yalanlama!

Konum paylaşımı yapan esnaflardan ek vergi alınacağına dair basında yer alan iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir TV programında önemli bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan da yalanlama geldi. İşte detaylar...

Konum gönderen esnaftan vergi alınacak iddiaları hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un; esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsadığının altı çizildi.

ESNAFI KAPSAMIYOR

Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisinin kesinlikle doğru olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bugün bazı medya organlarında "Esnafa Konum Vergisi” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir. ifadelerine yer verildi.

CEVDET YILMAZ: TAMAMIYLA GERÇEK DIŞI

Katıldığı bir TV programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Tamamıyla gerçek dışı, böyle bir şey söz konusu değil. Bir düzenleme var. Coğrafi bilgi matrisinden veri alarak bunları ticari amaçlı kullananlarla ilgili bir düzenleme. Esnaf ve konum bilgisi paylaşan vatandaşla hiçbir bağlantısı olmayan bir düzenleme.

Eminim detayları ilgili kurum açıklayacaktır. Tamamen gerçek dışı, temeli olmayan bir iddia olduğunu ifade etmek isterim. Lütfen bu tür haberler oluştuğunda ilgili kurumlardan net sıhhatli bilgi alarak değerlendirme yapılsın.

Aksi taktirde bir algı oluşturuluyor sonra o algı gerçekmiş gibi yayılıyor. Biz bundan rahatsızız. Birçok hadisede bunu yaşıyoruz. Sağlıklı bilgilendirme yapmamız çok önemli. Esnafın konum paylaşımından herhangi bir ücret alınması söz konusu değil. Sadece coğrafi bilgi matrisinden veri alıp bunu ticari olarak değerlendiren işletmelerle ilgili.

Kaynak: Haber Merkezi