Kurusıkı tabancayla kuyumcu soygunu girişimi; 1 tutuklama

Kütahya’da kurusıkı tabancayla kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan kar maskeli 3 şüpheli, paniğe kapılıp altınları alamadan kaçtı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Balıklı Mahallesi Pamuk Pazarı Sokak'ta meydana geldi. Kar maskeli 3 kişi, kuyumcu dükkanına girerek tabanca doğrulttukları işletme sahibinden altınları yanlarında getirdikleri çantaya doldurmasını istedi. Bu sırada paniğe kapılan 3 şüpheli, altınları almadan iş yerinden kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Çalışma başlatan Asayiş ekipleri, güvenlik kamerası ve araştırmaların ardından şüphelilerin M.F., M.E.A. ve H.Ş. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonun ardından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin olayda kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi. Silah, evlerinde yapılan aramalarda saksının içine gizlenmiş olarak bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.F. ve M.E.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.
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