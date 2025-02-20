Malatya’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Malatya’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Malatya’da don ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi. Malatya Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, meteorolojik uyarılar doğrultusunda eğitime ara verildiğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.
Malatya'da yarın okullar tatil mi?
Malatya'da, don ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi.
21 Şubat 2025 Cuma günü Malatya'da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi?
Malatya Valisi Seddar Yavuz'un açıklamasına göre, il genelindeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecek. Bu sebeple, dersler iptal olacak ve öğrenciler tatil olacak.
Valilik açıklama yaptı mı?
Malatya Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 21 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacağı belirtildi.
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