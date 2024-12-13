Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için “turuncu’’ kodlu uyarı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların yer yer şiddetli sağanak şeklinde olacağı Rize ve Artvin için ’turuncu’, 5 il için ise ’sarı’ kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'de dün başlayan kuvvetli yağışların bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde yağışların öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde ise yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

300 metre rakım ve üzerindeki yüksek kesimlerde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Son tahminlerine göre, bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ riski bulunurken, ülkenin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi