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Muğla’da orman yangını

Muğla’da orman yangını
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Dalaman’daki orman yangınını yerinde incelemek için bölgeye geldi.

Taşbaşı Mahallesi'nde başlayan yangın ile ilgili son durumu aktaran Vali Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri, Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar 2 hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir iki yanan yapı var. Allah'a şükür can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, yangın bölgesinde 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer bulunurken 264 orman personelinin de görev yaptığı öğrenildi.

Ekiplere emniyet ve jandarmanın yanı sıra belediye ekipleri ve orman yangın gönüllülerinin de destek verdiği bildirildi.

BİR YANGIN DA GÖKOVA'DA

Dalaman Taşbaşı Mahallesi'ndeki yangına ekiplerin müdahalesi sürerken bir yangın da Gökova Mahallesi'nde başladı.

Turnalı mevkiinde saat 03.30 sıralarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangınlar gece boyunca devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 5 uçak ile 4 helikopter yangın söndürme çalışmalarına katılacağı öğrenildi. 

Kaynak: DHA

  • #Muğla #Orman Yangını

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