Otomobil hırsızlığından yakalanan şüpheli jandarma aracını çaldı
Silivri’de çalıntı araç ihbarı üzerine adrese giden jandarma ekipleri, çalınan aracı ve şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı sırada ekip aracının arka koltuğundan şoför koltuğuna geçen şüpheli devriye aracını kaçırdı. Jandarma aracı Okmeydanı’nda terk edilmiş halde bulunurken şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Olay, 6 Ocak Pazartesi günü gece saatlerinde Silivri'de meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kadir Sarıdağ, kuzeni Mustafa Sarıdağ'a ait 34 ZH 6680 plakalı aracın 15 gün önce Esenyurt'tan çalındığını ve aracın Kurfallı Mahallesi'ndeki bir at çiftliğinde olduğu ihbarında bulundu. Silivri İlçe Jandarma ekipleri ihbarın ardından at çiftliğine giderek şüpheli Tayyip Fettahoğlu'nu yakaladı.
Ekip aracının arka koltuğuna konulan şüpheli, jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada şoför koltuğuna geçerek devriye aracını kaçırdı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin ekip aracıyla Silivri'den Kuzey Marmara Otoyoluna girerek İstanbul istikametine doğru gittiği, Odayeri gişelerinde bariyere çarptıktan sonra yoluna devam ettiği ve Fenertepe gişelerinden çıkarak Başakşehir istikametine seyir halinde olduğu tespit edildi.
Devam eden çalışmalarda çalınan Jandarma ekip aracı Şişli Okmeydanı'nda bulunurken kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”