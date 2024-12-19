Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 41 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 959 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 41 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 959'a yükseldi.

13 bin 745 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 218 kişi yakalandı.Yakalananlardan 3'ünün terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Yıl başından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı da 13 bin 745 oldu, engellenen kişi sayısı da 94.813'e yükseldi.

"Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, terör örgütlerine karşı önleyici ve kapsayıcı tedbirlerle Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Yeni bir dönemin başladığı Suriye'de mevcut durum ve tüm gelişmeler yakından takip edilmekte; Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Bu kapsamda; Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi,önceliğimizin ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğunu, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, Suriye'deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olunacağını bir kez daha vurguluyoruz".

"İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz"

Aktürk, İsrail hükümetinin, 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimlerini genişletme kararı almasını şiddetle kınayarak şöyle devam etti:

"İsrail'in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, şimdi de Suriye'de hukuksuzluğuna devam etmekte ve toprak işgallerini sürdürmektedir. En kısa zamanda ateşkesin ilan edilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması şarttır.

Suriye'deki son gelişmeler, İsrail'in Gazze'de kadınları ve çocukları öldürmeye devam ederek katliamlarını sürdürdüğü gerçeğini perdelememelidir".

Eğitim-Tatbikat Faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edildiğini belirten Aktürk, "Katar'da gerçekleştirilen tatbikata katılan ve dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza dün inen Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter bugün ülkemizden ayrılacaktır" dedi.

Kaynak: AA