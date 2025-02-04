Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Ege Denizi ve il il AFAD son depremler listesi
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin anlık olarak yayımladığı son deprem verileri, depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konum bilgilerini içeriyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?“, “Depremin merkezi neresi?“, “Kaç büyüklüğündeydi?“ gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, 4 Şubat 2025 tarihine ait en güncel deprem verileri...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bu sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilerek kamuoyuna duyuruluyor. Özellikle depremin hissedildiği bölgelerde yaşayan vatandaşlar, güncel verilere ulaşmak için son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Yayınlanan verilerde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi önemli detaylar yer alıyor.
Az Önce Deprem Mi Oldu? Son Depremler Nerede ve Kaç Büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak bildiriyor. Son depremler listesinde, küçük ve büyük ölçekli sarsıntılar ayrıntılı olarak paylaşılmakta. Vatandaşlar, bu veriler sayesinde yaşadıkları bölgedeki deprem hareketliliği hakkında detaylı bilgi edinebiliyor.
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