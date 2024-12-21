Taksilerde yeni dönem başlıyor! Kamerası olmayan trafiğe çıkamayacak

1 Mart 2025 tarihinden itibaren kamerası takılı olmayan taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek.

Taksilerde yeni bir dönem başlıyor.

Son aylarda taksilerde yaşanan olaylar nedeniyle, araç içerisine kamera takılmasına dair detaylar gündeme gelmişti.

Bunun üzerine gündeme gelen bu karar, 1 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

Taksilere kamera takılmasının asıl amacı ise sürücülerin can güvenliğini korumak...

Araç içi kameraları ile hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

ESNAF HAREKETE GEÇTİ

Taksilere kamera takılmasıyla ilgili de esnaf hareket geçti.

Ülke genelinde birçok taksici, araçlarına kamerasını taktırdı.

1 Eylül 2024 tarihi itibariyle ticari araçlarda kamera, İçişleri Bakanlığının yönetmeliğiyle zorunlu hale getirilmişti.

Bunun üzerine 1 Mart 2025'ten itibaren de tüm TÜVTÜRK vize istasyonlarında, kamera olmayan araçlara vize verilmeyecek yani muayeneden geçemeyecekler.

"EKRANA TEHLİKE SİNYALİ GELİYOR"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan taksilerde kamera uygulamasına ilişkin detaylı bilgi de verdi.

Özkan, "Butona basıldıktan sonra, ekranımıza tehlike sinyali geliyor. Bu tehlike sinyali, haber merkezimize geldiği andan itibaren buradaki görevli arkadaşımız, hemen araç içerisindeki kamerayı devreye sokarak, araç içerisinde ne olup bittiğini görüyor. Eğer tehlikeli bir durum söz konusuysa, emniyetle aracın konumu paylaşılıyor. Kamerayı birçok kişi takabiliyor; fakat görüntülere erişilmeyen kameranın kimseye faydası yok.

"TEHLİKE ANINDA GEREKLİ KOLLUK KUVVETLERİNE HABER VERİLİYOR"

Burada esnafımız, odamızın haber merkeziyle bağlantılı olan bir sistem içerisinde kameraları taktırmışsa, bu kameralar tehlike anında hemen sinyal veriyor ve gerekli kolluk kuvvetlerine durumu bildirebiliyoruz.” dedi.

Kaynak: İHA