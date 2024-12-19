TEM Otoyolu’nda iki TIR çarpıştı; araçta sıkışan şoförü itfaiye kurtardı
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Pendik, TEM Otoyolu’nda seyir halindeki iki TIR çarpıştı. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan şoför, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan M.T.'nin kullandığı 42 AVU 301 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette seyir halinde olan 16 RS 365 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpışma sonrası TIR şoförü M.T., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan M.T., itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. M.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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