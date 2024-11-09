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Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında mutabakat zaptı imzalandı
Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen 12. Dünya Kentsel Forumu’nda Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, foruma Türkiye'yi temsilen Bakan Yardımcısı Ömer Bulut katıldı.

Forumun "Çocuk ve Gençlik Meclisi" oturumunda söz alan Bulut, gençlerin ve çocukların sürdürülebilir kentleşmedeki rolüne dikkati çekerek Türkiye'nin ulusal bayramlarla, çocuklara ve gençlere verdiği değeri hatırlattı.

Gençlerin enerjisi ve çocukların bilinciyle daha yeşil, dirençli kentler hedeflendiğini belirten Bulut, Türkiye'de yürütülen "Sıfır Atık" projesi ile "Çevre ve Çocuk Akademisi" gibi eğitim projelerine ve afet sonrası yeniden yapılanma çalışmalarına değindi.

Bulut, forumun Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda ise Türkiye'nin herkes için yeterli barınma sağlama hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalar ve konut ile sürdürülebilir kentleşme alanında kaydettiği gelişmelere değinerek Birleşmiş Milletler Habitat Yeni Kentsel Gündemi çerçevesinde Türkiye'de yürütülen faaliyetlerin önemini vurguladı.

İki ülke deneyimlerini ve teknik birikimlerini paylaşacak
Toplantının ardından Bulut, Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Nikita Stasishin ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği vurgulandı ve şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Bu zabıt ile iki ülkenin, sürdürülebilir kentleşme ve şehircilik alanındaki deneyimlerini ve teknik bilgi birikimlerini paylaşmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: AA

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