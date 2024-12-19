Ucuza ev vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

İstanbul’da ’uygun fiyatlı daire’ vaadiyle yabancı uyruklu kişileri dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Fas uyruklu 51 yaşındaki L.T., daire almaya çalışırken dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Mağdur L.T. polise verdiği ifadede, şüphelilerin, uygun fiyata daire alabilmek için bazı şirketlere para yatırması gerektiğini söylediğini ve bunun üzerine 578 bin 810 dolar parayı söylenen şirketlere yatırdığını anlattı. Şüpheliler, L.T.'ye yatırdığı para karşılığında kısa sürede kar payı alacağı vaat etti. Ancak şüpheliler daha sonra L.T.'ye tüm parasının gittiğini söyledi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başlattıkları soruşturmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen L.T.'nin 2021'de tanışmış olduğu Cezaayir doğumlu Eliz S. (24) ve kardeşleri Elis T. (27), İbtisseme T.'nin (26) ile Semih Ç. (25)'i gözaltına aldı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerin dolandırıcılık iddialarını kabul etmedikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: DHA