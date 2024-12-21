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Ülkesine dönen Suriyeli: Türkiye bize bayrak verdi bunu unutmayacağız

Ülkesine dönen Suriyeli: Türkiye bize bayrak verdi bunu unutmayacağız
Suriye’de Esad rejiminin düşmesinin ardından Türkiye’nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyeliler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan ülkelerine dönüyor. 10 yıl önce Halep’ten Türkiye’ye gelen Muhammed Şebek, “Türkiye kardeş olarak bize bayrak verdi, bu bayrağın altında yaşadık. Bu bayrağı unutmayacağız“ dedi.

Muhaliflerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Suriyelilerin, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yasal işlemlerini yaptırıp, vatan topraklarına dönüşü sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracından işlemlerini yaptırıp, beraberinde getirdikleri eşyalarla birlikte ülkelerine geçiyor.

'TÜRKLER BİZE KARDEŞ GİBİ BAKTI'

10 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye geçip, Aydın'ın Didim ilçesinde yaşamını sürdüren Muhammed Şebek, vatanına dönme kararı aldığını söyledi. Türkiye'de bulunduğu süre zarfında halkın sevgisini gördüğünü anlatan Şebek, "Türkler bize kardeş gibi baktı, 'Kalın' dediler, bizden ayrılmak istemediler. Çocuklarım da çok ağladılar. 'Burada kardeş gibi kalalım' dediler. 'Yok' dedim. Türk devleti bize her zaman yardımcı oldu ve Türkiye dışında bize hiç kimse bakmadı. Arap ülkeleri kapı açmadı, yardım etmedi. Bizi mülteci olarak bile almadılar. Şimdi Türkiye'den bahsediyorum. Bize her şeyde yardım ettiği için teşekkür ediyoruz. Biz de şimdi vatana dönmek için hazırız" dedi.

'TÜRKİYE HALA BİZE YARDIM EDİYOR'

Konuşma sırasında duygulanan Şebek, "Türkiye'de olmazsa bizim işimiz zordu. Türkiye hala bize yardım ediyor. Maddi ve manevi, her şeyde yardım ediyor. Kardeş olarak bize bayrak verdi, bu bayrağın altında yaşadık. Bu bayrağı unutmayacağız. Çocuklarımızın eğitimlerini verdi. Türkiye'ye geldim, daha da ayrılmak istemiyorum sizden. Ama vatana gitme zamanı geldi, gidiyorum. Allah razı olsun sizden" diye konuştu.

'BURADAN AYRILDIĞIMA ÜZÜLDÜM'

Şebek'in kızı 5'inci sınıf öğrencisi Ritaş Şebek ise okulundan, arkadaşlarından ayrıldığı için üzüldüğünü belirterek, "Babaannem ve bütün akrabalarımın yanına gidiyoruz. Çok heyecanlıyım, buradan ayrıldığıma üzüldüm" dedi. 13 yaşındaki Nisa Mahmud ise 10 yıldır Türkiye'de olduklarını ve şimdi anne ve babasıyla İdlib'e gittiklerini belirterek, "Orada kardeşler var, akrabalar var" diye konuştu. Diğer yandan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriyelilerin çıkışları artarak sürerken; Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göç İdaresi, STK'lar, sağlık görevlileri de yardımcı olmaya çalışıyor. 

Kaynak: DHA

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