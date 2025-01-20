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Van’da yoğun kar: 255 yol ulaşıma kapandı

Van’da yoğun kar: 255 yol ulaşıma kapandı
Van’da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekipler çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van'da dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Kent genelinde 98 mahalle ve 157 mezra olmak üzere 255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerdeyse yaklaşık 25 santimetreye kadar ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Kent merkezindeki ana caddelerde de kar temizleme çalışması yapıldı. Belirli noktalara toplanan kar kütleleri kamyonlarla il dışına taşınıyor. 

Kaynak: DHA

  • #Van #Kar Yağışı #Meteoroloji

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