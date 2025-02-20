Yalova’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Yalova’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Yalova’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi. Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle derslerin iptal edildiği ve hamile, engelli ile kronik hastalığı olan kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yalova'da yarın okullar tatil mi? Yalova'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. 21 Şubat 2025 Cuma günü Yalova'da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Yalova Valiliği, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini duyurarak, 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ve üniversite dahil) eğitim-öğretime ara verileceğini açıkladı. Dersler yapılmayacak ve öğrenciler 1 gün tatil olacak. Valilik açıklama yaptı mı? Yalova Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli, ağır kronik hastalığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışan personel dışında herkesin izinli sayılacağı belirtildi. Kaynak: Haber Merkezi

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