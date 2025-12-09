752. Şeb-i Arus Törenleri İçin MKM’de Basın Merkezi Oluşturuldu

Hazreti Mevlana’nın 752’nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus), bu yıl “Huzur Vakti” temasıyla 07-17 Aralık 2025 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek. Etkinliklerin daha geniş bir kitleye duyurulabilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Mevlana Kültür Merkezi’nde “Basın Merkezi” oluşturuldu.

Şeb-i Arus törenlerinin ana merkezi olarak kabul edilen Mevlana Kültür Merkezi'nde oluşturulan Basın Merkezi, yerli ve yabancı basın mensuplarının etkinliklere dair çalışmalarını kolaylaştırmak için kapsamlı bir hizmet sunuyor. Etkinlikler süresince basın mensuplarının akreditasyon işlemleri merkezde yürütülürken, haber yazımı, fotoğraf-görüntü işleme ve haberlerin servis edilmesinde ihtiyaç duyulabilecek, internet erişimi ve bilgisayar donanımı gibi tüm teknik destek bu merkezde sağlanıyor.

Ayrıca, basın mensuplarına tören boyunca konforlu bir çalışma ortamı oluşturulabilmesi amacıyla çay ve kahve ikramında da bulunuluyor. Basın Merkezi, hem basın mensuplarının etkinlikleri anında takip edebilmesi hem de haber servisleri için gerekli verilerin en hızlı şekilde aktarılması için ideal bir ortam sunuyor.

Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek törenler kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam sanatçı Ahmet Özhan, tasavvuf müziği konseri verecek. Her akşam Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edilecek. Mevlana Meydanı, Mevlana Kültür Merkezi ve Taş Bina Kültür Merkezi'nde panel, sergi, söyleşi, atölye çalışmaları ve konserler düzenlenecek.

