81 ilin 18’inde gıdada hile yapılmadı! Listede Konya’da var mı?

Halk sağlığını riske atanlara izin verilmiyor...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılmış, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıda ürünlerini kamuoyuna duyuruyor.
Bu çerçevede, 63 ilden toplam 90 firma, sağlığa zararlı içerikler barındıran ürünleri nedeniyle kırmızı listeye dahil edilirken, taklit veya tağşiş yaparak tüketiciyi yanıltan yaklaşık 1000 firma ise turuncu listeye girdi.
18 İL GIDA GÜVENLİĞİNDE HİÇ HİLE YAPMADI
Aylardır süren çalışmada vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasına yönelik çok sayıda bilgilendirme yapılırken bu kez de gıdada hiç hilenin yapılmadığı 18 şehir merak edildi.
Yapılan denetimler sonucunda 18 ilde hiçbir firmanın hile yapmadığı görüldü.
İŞTE O ŞEHİRLER...
Gıda güvenliği konusunda tam not alan iller şöyle:
"Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Uşak, Van"
EN ÇOK HİLE YAPILAN ÜRÜNLER
Diğer yandan en çok hile yapılan ürünler arasında zeytinyağı, et ve et ürünleri, lahmacun, börek, peynir, baharat, süt ve süt ürünleri yer aldı.
Zeytinyağına tohum yağı karıştırılırken dana diye at ve eşek eti yedirildi.
Ayrıca et ürünlerine tavuk eti karıştırılırken, peynirlerde yağ oranlarının düşürüldü. Baharatlarda gıda boyası gibi hileler yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi