Başkan Kavuş; “Bu büyük eser bu kadim şehre ve Meram’a duyduğumuz saygının sembolüdür”

Meram Belediyesinin ve Konya tarihinin en kapsamlı dönüşüm adımlarından biri olan Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesinde bir etap daha tamamlandı. 2. Etap ve Tescilli Ada Etabı’nın ardından 1. Etabın açılışı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi. Törende yaptığı konuşmada, Konya’nın tarihi hafızasının yer aldığı Suriçi’ndeki kentsel dönüşümün yalnızca bir mimari yenileme değil, aynı zamanda ‘bir medeniyet iddiası’ olduğunu söyleyen Bakan Murat Kurum, tarihi mirasın modern şehircilikle buluşturulduğu bu dönüşümü “Türkiye’nin şehircilik vizyonuna Konya’dan vurulan bir imza, bir mühür” olarak nitelendirdi.

BAKAN KURUM; "SURİÇİ, TÜRKİYE'NİN ŞEHİRCİLİK VİZYONUNA KONYA'DAN VURULAN BİR MÜHÜRDÜR”

Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap açılış töreninde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriçi Çarşısı'nın önemine değinerek, Konya'nın tarihi hafızasının yer aldığı bu alanda yapılan çalışmanın yalnızca bir mimari yenileme değil, aynı zamanda ‘bir medeniyet iddiası' olduğunu söyledi. Selçuklu mirasının korunarak modern şehircilikle buluşturulduğu bu dönüşümü "Türkiye'nin şehircilik vizyonuna Konya'dan vurulan bir imza, bir mühür” olarak nitelendiren Kurum, özellikle şeffaf kubbe altında korunan Selçuklu dönemi hamam kalıntılarının, projenin kültürel değerini artırdığını ifade etti. Suriçi Çarşısı'nın Mevlana şehrinin maneviyatını yeniden görünür kıldığını belirten Kurum, "163 bin metrekarelik alanda başlattığımız bu kapsamlı çalışmanın 3 adasını tamamladık. Birinci etapta 307 iş yerini Selçuklu mimarisine uygun şekilde yeniledik. Ticaret alanı, çevresindeki sur kalıntıları, kapılar ve camilerle birlikte Konya'nın özeti niteliğinde bir bölge ortaya çıktı.” dedi. Projeye katkılarından dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a ve tüm teknik ekiplere teşekkür eden Bakan Kurum, "Rabbim bu güzel eserleri Konya'mıza ve milletimize hayırlı eylesin.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

BAKAN KURUM: "KONYA'YA YAPILAN YATIRIMLAR 229 MİLYARI AŞTI”

Konuşmasında Konya ve ülke genelinde gerçekleştirilen yatırımlara da değinen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kente yapılan yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya olan sevgisini ve desteğini aktaran Bakan Kurum, 24 yıldır verilen tüm sözlerin bir bir yerine getirildiğini vurguladı. Konya'nın altyapısından üstyapısına, kentsel dönüşüm projelerinden sosyal ve kültürel yatırımlara kadar her alanda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Kurum, "Bakanlık olarak Konya'ya yaptığımız yatırımların toplam tutarı 229 milyarı aştı. Bunun yanı sıra devam eden 37 milyarlık projemizle şehrimizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz.” dedi. Türkiye genelinde 81 ilde 10 milyon vatandaşı güvenli konutlara kavuşturduklarını, TOKİ eliyle 5 milyondan fazla insanı ev sahibi yaptıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Bu hizmetler bir yeniden diriliş seferberliğidir. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin sosyal konutu hayata geçiriyoruz. Konya'da da merkezde 9 bin 370 olmak üzere toplam 15 bin 200 yeni konutu hemşehrilerimize kazandırıyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN MUSTAFA KAVUŞ: "SURİÇİ, BİR ŞEHRİN YENİDEN DOĞUŞUDUR”

Törende konuşan ev sahibi Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, Suriçi Projesi'nin yalnızca bir kentsel dönüşüm değil, bir medeniyet tasavvuru ve medeniyetin yeniden canlandırılması olduğunu vurguladı. Projenin tamamının 163 bin m² alan, 467 yapı, 690 parsel, 1.720 bağımsız bölüm ve 3.151 hissedardan oluştuğunu ve güncel rakamlarla maliyetinin 5.5 milyar TL'yi aştığını ifade eden Başkan Kavuş konuşmasında ayrıca şu görüşlere yer verdi; "Suriçi Dönüşüm Projesinde etap etap ilerliyoruz. 20 bin m²'lik 2. Etabın büyük ölçüde hizmet vermeye başladı. Türkiye'nin en büyük ikinci tescilli bina taşıma projesi olan 5 bin m²'lik Tescilli Ada Etabı bugün Sırçalı Hotel ve Suriçi Avlu Kafe olarak hizmet veriyor. 3. Etap, Larende Etabı ve Arkeolojik Park Alanı'nda da çalışmalarımız büyük bir hızda devam ediyor.”

BAŞKAN KAVUŞ; "BU BÜYÜK ESER BU KADİM ŞEHRE VE MERAM'A DUYDUĞUMUZ SAYGININ SEMBOLÜDÜR”

Açılışı yapılan 1. Etap hakkında da şu bilgileri veren Başkan Kavuş, 21.000 m² alanda 158 adet dükkan, 149 adet ofisten oluşan bu etabın Murat Kurum'un destekleriyle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile (EPP) Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Meram Belediyesi iş birliğinde yürütüldüğünü ifade etti. Kavuş, özellikle 1. Etapta yer alan Selçuklu döneminin en büyük hamam kalıntısının jeodezik cam kubbe ile korunarak turizme kazandırılmasının, projenin tarihi yönünü güçlendirdiğini belirterek; "Bu kubbe sadece bir çatı değil; şehrimizin bin yıllık tarihine duyduğumuz saygının sembolüdür.” diye konuştu. Projenin bütün etaplarında yatay mimari, düşük yoğunluk ve tarihî dokuya saygı prensibiyle hareket ettiklerini belirten Başkan Kavuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakan Murat Kurum ve projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı; "Bu projeye verdiği büyük destek, sahiplenme ve kıymetli katkılar için Sayın Bakanımız ve ekibine huzurlarınızda en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Bakanımızın desteği olmasaydı bugün bu hıza ulaşmamız ve bu aşamaya geçmemiz mümkün değildi.”

BAŞKAN ALTAY: "KONYA, DARÜLMÜLK KİMLİĞİNE YAKIŞIR BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşmasında Suriçi dönüşümünün Konya için tarihi bir kırılma noktası olduğunu vurgulayarak; "Bugün burada Darülmülkün çok önemli bir parçasını daha yerli yerine koyuyoruz. Kimsenin dönüşmeye cesaret edemediği Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı ve Suriçi Çarşısı'nda atılan her adım, Sayın Bakanımız Murat Kurum'un verdiği cesaretle mümkün oldu.” dedi. Suriçi'nin Altın Çarşı, Mevlana Çarşısı, sur kapıları ve yakın bölgelerde yürütülen çalışmalarla bütüncül bir şekilde yeniden ihya edildiğini aktaran Başkan Altay, Larende Caddesi'nde yürütülen çalışmalarda Konya'nın dış surlarının ve Larende Kapısı'nın yeniden ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Suriçi'nin de Konya'nın hafızası ve medeniyetimizin kadim izlerini taşıyan en özel bölgelerden biri olduğunu belirten Başkan Altay "Burada atılan her adım, sadece bir yapıyı yenilemek değil; bir şehrin ruhunu geleceğe taşımaktır. Meram Belediyemizin yürüttüğü bu proje, ortak aklın, güçlü iş birliğinin ve sürdürülebilir şehircilik anlayışının güzel bir örneğidir. Konya'yı geleceğe hazırlarken bu tür projeler bizim için büyük bir motivasyon kaynağıdır.” şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLİ ÖZBOYACI: "BU SADECE BİR DÖNÜŞÜM DEĞİL, BİR KİMLİĞİN İNŞASI”

Milletvekilleri adına konuşan Selman Özboyacı da, böylesine büyük bir dönüşüme şahit olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Her açılışta ayrı bir heyecan yaşadıklarını ifade eden Özboyacı, hem bir Meramlı, hem bir inşaat mühendisi hem de çocukluğunu bu sokaklarda geçirmiş biri olarak Suriçi'nin bugün kazandığı yeni çehrenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifad etti. Suriçi'nin Konya'nın kalbi olduğunu vurgulayan Milletvekili Özboyacı, "Mustafa Kavuş Başkanımız çok güzel anlattı; geçmişten bugüne şehrin en eski yerleşim alanı burası. Bu alanın ihya edildiğini görmek bizlere büyük bir onur ve mutluluk veriyor. Çünkü burada sadece bir kentsel dönüşüm yapılmadı; beton yoğunluğunu azaltan, doğal dokuyu artıran, tarihi mirasa sahip çıkan örnek bir proje hayata geçirildi.” dedi. Projenin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Özboyacı, Darülmülk Projesi'nin de Konya'yı eski kimliğine yeniden kavuşturan ve şehri tüm dünyaya tanıtan çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi ve şehir dışından gelen misafirlere bu bölgeleri gururla gezdirdiklerini ifade etti. Bütün etaplar tamamlandığında bambaşka bir şehir merkezinin ortaya çıkacağını belirten Özboyacı, "Konya'mızı bu güzel hüviyete kavuşturan tüm isimlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

VALİ AKIN: "SURİÇİ ÇARŞISI, KADİM ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞIMIZIN GÜNÜMÜZE YANSIYAN BİR ESERİ”

Konya Valisi İbrahim Akın, Suriçi Kentsel Dönüşüm Çarşısı 1. Etap Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Konya'nın ruhunu yansıtan bu önemli projenin açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Suriçi'nin, Selçuklu dönemine ait izleri günümüz mimarisiyle aynı mekânda buluşturan örnek bir çalışma olduğuna dikkat çeken Vali Akın, "Suriçi Çarşı, kadim şehircilik anlayışımızın günümüze yansıyan bir tezahürü ve mihenk taşı olarak yükselmiştir. Selçuklu eserlerine ait kalıntıların çağdaş mimariyle görünür kılınması, geçmişi yaşatma gayretimiz ile geleceği inşa etme irademizin birleştiğinin göstergesidir.” dedi. Projenin tüm aşamalarında ilgili kurumların büyük bir hassasiyetle çalıştığını vurgulayan Vali Akın, mirasın korunmasına yönelik süreçlerin koordinasyon içinde yürütüldüğünü ve inşa faaliyetlerinin planlanan takvime uygun şekilde tamamlandığını belirtti. Açılışı yapılan Suriçi 1. Etabın Konya ekonomisine çok yönlü katkı sağlayacağını dile getiren Vali Akın, "Çarşımız, yeni istihdam alanları oluşturan, sosyal hayatı canlandıran bir merkez olacaktır. Aynı zamanda şehrimizin kültürel dokusunu görünür kılarak şehir estetiğini ve turizm potansiyelini güçlendiren, sürdürülebilir şehircilik anlayışına örnek bir projedir.” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Murat Kurum ve protokol üyeleri işyeri sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Anahtar teslimlerinin ardından, Meram Belediyesinin dev vizyon projesi Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. Etabının açılışı Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'nin duasıyla gerçekleştirildi.

Açılış törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer, Ziya Altunyaldız ve Mehmet Baykan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti İl, İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık bürokratları, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, BBP İl Başkanı Seyit Özcan, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

