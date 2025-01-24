Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkan Altay’ı ziyaret etti
KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı için Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve KOP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı için Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı Taş Bina'da ağırlayarak yatırımlarımız ve projelerimiz hakkında bilgi sunduk. Aynı zamanda cuma namazı sonrası Selçuklu Sultanları Türbesi'ndeki saygı nöbeti değişim törenine katıldık. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza değerli ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ev sahipliği için Başkan Altay'a teşekkür ederek, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun kıymetli üyeleri Bakanlarımızla birlikte Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile EKK Toplantımızı gerçekleştirmek üzere Konya'dayız. Toplantılarımızın öncesinde Valiliğimizi ve Belediye Başkanlığımızı ziyaret ederek ilimizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bu ziyaretimizin ve gerçekleştireceğimiz toplantıların, Konya'mız, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
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