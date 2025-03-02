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Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde eğitimler sürüyor! Genç yetenekler geleceğe hazırlanıyor

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Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde eğitimler sürüyor! Genç yetenekler geleceğe hazırlanıyor
Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, gençlerin geleceğine ışık tutmaya devam ederken, Bahar Dönemi eğitimleriyle de ilçenin kültürel ve sanatsal hayatına renk katıyor.

Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, kısa sürede ilçede önemli ve özel bir konum elde eden Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde, Bahar Dönemi eğitimleri tüm hızıyla sürüyor. 7-14 yaş aralığındaki tüm Karataylı çocuk ve gençlerin ücretsiz olarak katılabildiği akademide, birbirinden farklı ve renkli atölyelerle öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor.
Akademinin içerisinde; Okuma, Resim, Akıl ve Zeka Oyunları, Drama, Ahşap, Bilişim, Çini ve Seramik, Müzik, Yabancı Dil, Diksiyon ve Seslendirme Atölyeleri bulunuyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler sayesinde öğrenciler, sanata ve kültüre olan ilgileri ile yeteneklerini daha da geliştiriyor. Bahar Dönemi eğitimleri, 31 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek. 

KARATAY KÜLTÜR VE SANATTA DA İDDİALI

Karatay Belediyesi'nin özellikle son yıllarda kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla dikkatleri üstüne çektiğini vurgulayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Akademinin sanata ve kültüre yetenekli gençlerin erken yaşlarda keşfedip geleceğe hazırlanmasına katkı sunduğunu belirtti. 

Hasan Kılca, çocuk ve gençlerin kişisel gelişimi, eğitim başarısının artması ve sosyalleşmesi için tüm imkânları sağlamaya devam ettiklerinin altını çizdi. Kılca;

"Çocuklarımız; Karatay Kültür ve Sanat Akademimizde ilgi ve yeteneklerine göre uygulamalı ve teorik eğitimler alıyor. Okuma, Resim, Akıl ve Zeka Oyunları, Drama, Ahşap, Bilişim, Çini ve Seramik, Müzik, Yabancı Dil, Diksiyon ve Seslendirme Atölyelerimiz ile çocuklarımızın sosyal, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanat ve eğitim bir milletin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardandır. Akademimizde eğitim alan her bir çocuğumuzun ilerleyen yıllarda başarılı bireyler olarak topluma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz, başarılı ve güzel bir hayat yaşamaları için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Bülten

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