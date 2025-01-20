KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimlerle kayıt süreci başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK’e katılmak isteyen herkesi 3 Şubat tarihine kadar “konya.bel.tr” ve “komek.org.tr” adreslerinden kayıt yaptırmaya davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde (ASEM) yeni dönem kayıtları başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM'in her yaştan insanın kendini geliştirebileceği ve yeni beceriler kazanabileceği kurs imkanları sunan önemli hizmetlerden olduğunu söyledi. KOMEK'in Konya genelindeki kurslarının yeni dönem kayıtlarının 21 Ocak Salı günü başlayacağını belirten Başkan Altay, "Konya genelinde 84 KOMEK ve ASEM hizmet binamız, 35 spor merkezimiz ve 25 yüzme havuzuyla kursiyerlerimizin ihtiyaçlarına uygun eğitimler sunmaya devam ediyoruz. KOMEK'e katılmak isteyen hemşehrilerimizi internet üzerinden kayıt yaptırmaya davet ediyorum” dedi. Sanattan mesleki gelişime geniş kurs seçenekleri KOMEK, sanat, zanaat, yabancı dil, bilişim teknolojileri ve mesleki gelişim alanlarında da geniş bir yelpazede kurslar sunuyor. Katılımcılar hem sosyal hayatlarına hem de mesleki becerilerine değer katacak bilgiler ediniyor. Öne çıkan yeni eğitim başlıklarında; Dijital Dönüşüm Eğitimleri, Girişimcilik ve İnovasyon Kursları, Hobi ve Sanat Kursları (resim, müzik, seramik, ebru gibi) kursiyerleri bekliyor. KUZEM ile uzaktan eğitim imkânı KOMEK'in uzaktan eğitim platformu KUZEM için de aynı tarihler arasında kayıt alınıyor. KUZEM'de; bilişim, makine ve inşaat teknolojileri, yabancı diller, kişisel gelişim gibi 79 farklı branşta kapsamlı eğitim sunuluyor. Yüzme, spor ve reformer pilates Mesleki eğitimler ile birlikte kursiyerlere sağlıklı bir yaşam imkanı da sunan KOMEK'te, yüzme, spor ve reformer pilates kayıtları ise 22 Ocak'ta başlıyor. Katılım ve sertifika avantajları Tüm kursların ücretsiz olduğu KOMEK'te eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, MEB onaylı sertifikalarını almaya hak kazanıyor. Kayıtlar 3 Şubat'a kadar sürecek Konya merkez ve ilçelerde 84 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM'de yeni dönem kayıtları 3 Şubat tarihine kadar "konya.bel.tr” ve "komek.org.tr” adreslerinden yapılabilecek. Kaynak: Haber Merkezi

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